Batman'da Şehit Jandarma Uzmanlar İçin Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da Şehit Jandarma Uzmanlar İçin Anma Programı Düzenlendi

Batman\'da Şehit Jandarma Uzmanlar İçin Anma Programı Düzenlendi

Batman'da 7 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer için ilçedeki STK temsilci ve üyeleri tarafından Acıtepe'de anma programı düzenlendi.

12.08.2024 13:43
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Batman'da 7 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer için ilçedeki STK temsilci ve üyeleri tarafından Acıtepe'de anma programı düzenlendi.

Sason ilçesinde Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bir araya gelen ilçedeki sivil toplum kuruluşları, 12 Ağustos 2017'de katıldıkları bir operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in şehit olduğu Acıtepe'ye giderek şehit oldukları yerde karanfil bırakarak, Kur-an'ı Kerim okuyarak dualar etti.

"Terör örgütü bu iki kahramanı kalleşçe şehit etmiştir"

Düzenlenen anma programına öncülük eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, iki kahramanın terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edildiğini belirtti. Çelik, "Bu gün şehit yakınlarımız ve Sason ilçesindeki sivil toplum kuruluşları ile birlikte 7 yıl önce PKK terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen iki kahraman askerimizi anmak için buraya geldik. Şunu herkes iyi bilsin ki bu dava hak ile batılın, haç ile hilalın davası ve mücadelesidir. Muhakkak hilal galip gelecek haç ise kaybedecektir. Geçmişte şehitlerimizin kanı yerde kalmadığı gibi, bundan sonrada hiç bir zaman yerde kalmayacağından hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Çok şükür devletimizin kararlı mücadelesi neticesinde teröristler son demlerini yaşamaktadır. Allah'ın izni ile bir kaç yıl içinde teröristlerden eser kalmayacaktır. Ben bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum. Allah tüm güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin, ayaklarına taş bile değdirmesin" dedi.

7 yıl önce Sason- Kozluk ilçeleri ara hattında başlayan Şehit Uzman Jandarma Ali Gülnar-7 operasyonunda 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü icra edilen temas araması faaliyetinde emniyet için görevlendirilen JÖH Tabur Komutanlığı personelinin Acıtepe bölgesinde basma düzenekli olduğu değerlendirilen EYP'ye saat 07.45 sıralarında basması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer şehit olmuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Şehit Jandarma Uzmanlar İçin Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da Şehit Jandarma Uzmanlar İçin Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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