Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve arkadaşları 9. yılında anıldı - Son Dakika
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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve arkadaşları 9. yılında anıldı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve arkadaşları 9. yılında anıldı
09.06.2026 18:30  Güncelleme: 18:33
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Batman Kozluk’ta 9 Haziran 2017’de PKK saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar için anma töreni düzenlendi; şehit düştükleri noktalara karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, terör örgütü PKK'nın 9 Haziran 2017'de düzenlediği saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar, şehadetlerinin 9. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Anma programı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit düştüğü cadde üzerinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Bökçün, 9 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar'ı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ise konuşmasında, "Şehit Şenay Aybüke öğretmenimiz sadece bir öğretmen değil, vatanını, milletini ve öğrencilerini seven bir kahramandı. Kahramanlığı, cesareti ve öğretmenlik aşkıyla bizlere ışık tuttu. Bizler de onun izinden giderek öğrencilerimizi vatan ve millet sevgisiyle yetiştirmeye devam edeceğiz. Başta Şenay Aybüke öğretmenimiz olmak üzere şehit güvenlik görevlilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Kaymakam Bökçün de konuşmasında, şehitlerin milletin birlik ve beraberliğinin en büyük teminatı olduğunu belirterek, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayeleri olmayan üç kahraman, hayatlarının baharında şehit oldu. Şehitlerimizin aziz hatıraları bu topraklarda sonsuza dek yaşayacaktır. Bizler de onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vurulduğu noktaya karanfiller bırakıldı. Daha sonra Yalçın'ın görev yaptığı okula geçilerek anma programı sürdürüldü. Burada müzik öğretmenleri tarafından Aybüke Yalçın'ın çok sevdiği "Mağusa Limanı" türküsü seslendirildi.

Program kapsamında Kaymakam Bökçün ve beraberindeki heyet, saldırının ardından kaçmaya çalışan teröristin Bekirhan Jandarma Karakolu önünde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar'ın şehit düştüğü noktayı da ziyaret etti. Buradaki anmada şehit askerler için karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.

Anma törenine Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, ilçe kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde dönemin Kozluk Belediye Başkanı'nın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sırasında karne dağıtımının ardından evine giderken ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Saldırının ardından kaçan teröristin kullandığı araç, Bekirhan Jandarma Karakolu önünde durdurulmak istenirken infilak ettirilmiş, patlamada jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar şehit olmuş, bir vatandaş da yaralanmıştı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve arkadaşları 9. yılında anıldı - Son Dakika

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