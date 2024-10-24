Batman\'da Şiddetli Patlama

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Batman'da korkutan patlama

BATMAN - Batman'da meydana gelen şiddetli patlama korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Batman merkez Hilal Mahallesinde sokakta bulunan bir tandırın içine kimliği belirsiz kişilerce tüp atıldı. Tandıra atılan tüp gecenin ilerleyen saatlerinde büyük bir gürültü ile patladı. Patlama ile birlikte tandır parçalanarak kullanılamaz hale gelirken mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.