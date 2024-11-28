Batman'da Terör Destekçilerine Operasyon - Son Dakika
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Batman'da Terör Destekçilerine Operasyon

Batman\'da Terör Destekçilerine Operasyon

Batman'da PKK/KCK'yi destekleyen 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

28.11.2024 19:19
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Batman'da terör destekçilerine yönelik operasyon: 4 gözaltı

BATMAN - Batman'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 şüpheli şahsın sosyal medya mecralarında PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilerek 27 Kasım 2024 günü saat 09.00 sıralarında adli operasyon faaliyeti icra edildi. Operasyonda 4 şahsın gözaltına alındığı belirtilerek, "İcra edilen ev aramalarında 3 adet yasaklı yayın dahiline bulunan örgütsel doküman ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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