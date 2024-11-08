Batman'da Terör Yandaşlarının Sokak İsyanı: İş Yerleri Yağmalandı - Son Dakika
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Yerel

Batman'da Terör Yandaşlarının Sokak İsyanı: İş Yerleri Yağmalandı

Batman'da kayyum atamalarını protesto eden PKK sempatizanları sokaklarda ateş yakarak iş yerlerini yağmaladı. Protestolar sırasında polisle çatışmalar yaşanırken, birçok kişi gözaltına alındı.

08.11.2024 21:48
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Batman'da terör yandaşları sokaklarda ateş yakarak iş yerlerini yağmaladı

BATMAN - Batman'da belediyelere yönelik kayyum atamalarını protesto bahanesiyle sokaklara inen terör örgütü PKK sempatizanları sokakları ateşe vererek bazı iş yerlerini yağmaladı.

Batman'da belediyelere yönelik kayyum atamalarını protesto bahanesiyle bir kez daha sokaklara dökülen terör örgütü PKK sempatizanları şehri savaş alanına çevirdi. Polisle çatışan protestocular, havai fişek attı. PKK sempatizanları, bir zincir marketi de yağmalarken, çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kentte bir zincir market şubesi, protestocuların hedefi oldu. Camlarını kırarak marketten içeri giren çok sayıda kişi marketi yağmaladı. Farklı bir iş yerine de giren bir grup, iş yerinden çok sayıda telefon ve telefon aksesuarı çaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Terör Yandaşlarının Sokak İsyanı: İş Yerleri Yağmalandı - Son Dakika

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