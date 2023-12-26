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Batman Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına 27 Araç Teslim Edildi - Son Dakika
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Batman Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına 27 Araç Teslim Edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Batman Belediyesi tarafından toplamda 27 araç valilik bahçesinde yapılan tören ile Batman Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma komutanlığına teslim edildi. Batman Valisi Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada uyuşturucuyla mücadelede yapılan operasyonları ve elde edilen başarıları paylaştı ve kaçakçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Batman Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına 27 Araç Teslim Edildi
26.12.2023 - 12:50,
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Batman Belediyesi tarafından toplamda 27 araç valilik bahçesinde yapılan tören ile Batman Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma komutanlığına teslim edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına araç ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak valilik bahçesinde araç teslim töreni yapıldı. Törene; Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve İl Emniyet Müdür vekili Serkan Serin katıldı.

"Bütün uyuşturucu kaçakçıları ve üreticilerine şunu söylemek istiyorum; kaçamazsınız, yakalarız"

Araç teslim töreninde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp "Emniyetimiz ve jandarmamız Türkiye çapında gerçekten de dünyaya örnek teşkil edecek müthiş bir mücadele veriyor. Vermiş olduğumuz bu mücadele uyuşturucuya karşıdır. Dünyada uyuşturucu gittikçe yaygınlaşıyor. Özellikle sentetik uyuşturucular dünyanın her memleketinde bir yaygınlık gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak öyle bir mücadele sergiliyoruz ki şu anda Avrupa'daki 30 Avrupa ülkesindeki toplam yakalanan uyuşturucu miktarlarına yakın uyuşturucu Türkiye'de yakalanıyor. Türkiye'nin sadece transit yollarında değil, kentlerinde de, şehirlerinde de kasabalarında da köylerine de yılmak usanmak bilmeyen çok iyi bir mücadele veriliyor. Bizler de Batman Belediyesi olarak yapılmış olan bu mücadeleye hem polisimizin hem jandarmamızın yapmış olduğu bu mücadeleye iyi bir destek verelim istedik. Bu çerçeve içerisinde de 9 adet aracı polisimiz için biz temin ettik. Emniyet Genel Müdürlüğümüz de 4 araç da kendileri ilave etmek suretiyle 13 araç polisimize, gene aynı şekilde jandarmamıza 9 araç Batman Belediyesi olarak biz temin ettik. 5 aracı da Jandarma Genel komutanlığımız temin etti. Dolayısıyla da toplam şu anda polisimize ve jandarmamıza uyuşturucu ile mücadelede etkin bir şekilde mücadele yapabilmelerini temin etmeleri için 27 tane ilave araç vermiş olduk. Donanım olarak en iyi aracı tahsis ettik. Hem emniyetimiz hem de jandarmamız bundan sonraki süreç içerisinde çok daha etkin bir mücadele edecek. Bütün uyuşturucu kaçakçılarına da üreticilerine de şunu söylemek istiyorum; Batman'da şunu bilesiniz ki, emniyetin de, jandarmanın da kapasitesi çok maksimum düzeydedir. Kaçamazsınız, yakalarız" dedi.

"Batman'da bin 906 şüpheli yakaladık"

2023 yılı içerisinde bin 663 operasyon yaptıklarını söyleyen Batman Valisi Canalp, "Sadece 2023 yılı içerisinde Batman'da yapmış olduğumuz mücadelenin büyüklüğünü uyuşturucuyla mücadelede polis ve jandarma olarak bin 663 operasyon yaptık. Batman'da bin 906 şüpheli yakaladık ve bunların içerisinden de 181'i tutuklandı. Yapmış olduğumuz bu bin 663 operasyon neticesinde 470 kilogram skunk maddesi ele geçirdik. 40 kilogram metamfetamin ele geçirdik, 79 kilogram esrar ele geçirdik. 2 bin 495 kök de Hint keneviri ele geçirdik. Aynı şekilde emniyetimizin de jandarmamızın da yapmış olduğu belli programlar çerçevesinde 62 bin vatandaşımızla da uyuşturucu ile mücadele bilgilendirme faaliyeti yaptık. Devlet olarak da yapmış olduğumuz mücadeleyi yılmadan, usanmadan devam ettireceğiz" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA
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