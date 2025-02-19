Batman Havalimanı'nda 55 Bin Yolcu - Son Dakika
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Batman Havalimanı'nda 55 Bin Yolcu

Ocak ayında Batman Havalimanı'nda toplam 54 bin 969 yolcuya hizmet verildi.

19.02.2025 16:15
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Batman Havalimanı'nda, Ocak ayında 54 bin 969 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın 2025 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. İç hat yolcu trafiği 53 bin 823, dış hat yolcu trafiği 1146 oldu. Buna göre, havalimanında Ocak ayında 54 bin 969 yolcuya hizmet verilirdi. İniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 307, dış hatlarda ise 7 olmak üzere 314 oldu. Ocak ayında, Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ocak ayında toplamda 565 ton oldu. - BATMAN

Kaynak: İHA

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