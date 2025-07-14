Batmanlılar Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Antalya'da faaliyet gösteren Batmanlılar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) düzenlendi. Genel kurulda, Necat Pekince tek aday olarak başkanlığa seçilirken, Ali Onur, Mehmet Şakir Ekinci, Naz Demirkol, Adnan Çetin ve Mazlum Doğmuş başkan yardımcılığı görevlerine getirildi.

Başkan Necat Pekince, genel kurulda yaptığı konuşmada derneğin temel amacının Antalya'daki Batmanlıları tek çatı altında birleştirmek olduğunu vurguladı. Pekince, dayanışma ve iş birliğini güçlendirerek topluma katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Toplantıda, derneğin gelecek dönem faaliyetleri ve projeleri de görüşülürken, Antalya'daki Batmanlıların sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında desteklenmesi için yeni adımlar atılması kararlaştırıldı. Genel kurul, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti ve birlik mesajlarıyla sona erdi. - ANTALYA