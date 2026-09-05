Bayburt Arpalı beldesinde doğal gaz için meşale yakıldı, akış törenle açıldı
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Bayburt'un Arpalı beldesinde doğal gazın kullanıma sunulması dolayısıyla meşale yakma töreni düzenlendi ve gaz akışı açıldı. Törene il protokolü ve vatandaşlar katıldı, ardından yemek ikramında bulunuldu.
Bayburt'un Arpalı beldesinin doğal gaza kavuşması dolayısıyla meşale yakma töreni düzenlenerek doğal gaz akışı açıldı.
Arpalı Belediyesi açık hava düğün salonunda gerçekleştirilen törene il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Doğal gazın beldeye ulaştırılması nedeniyle düzenlenen törende meşaleler yakıldı.
Meşale yakma töreninin ardından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.
Doğal gazın kullanıma sunulmasıyla birlikte Arpalı beldesi doğal gaz hizmetine kavuştu.
Kaynak: İHA
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