Bayburt Atlı Spor Kulübü Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Bayburt Atlı Spor Kulübü Şampiyonluğu Kutladı

Bayburt Atlı Spor Kulübü Şampiyonluğu Kutladı

Bayburt Atlı Spor Kulübü, Sivas'ta düzenlenecek olan Atlı Cirit 2024 Sezonu 1. Lige Yükselme Grup maçlarına katılmaya hak kazandıktan sonra şampiyon olarak tamamladığı müsabakaların ardından şampiyonluğu kutladı. Caddeye, sokağa ve meydanlara taşan kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

27.08.2024 09:16
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Geleneksel Spor Dalları Federasyonu takviminde yer alan il birinciliği müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayan Bayburt Atlı Spor Kulübü, Sivas'ta düzenlenecek olan Atlı Cirit 2024 Sezonu 1. Lige Yükselme Grup maçlarına katılmaya hak kazanmıştı. İl birincilerinin katıldığı 1. Lige Yükselme Grup Müsabakalarında Erzincan, Erzurum ve Uşak illerinden gelen atlı spor kulüplerini eleyen Bayburt Atlı spor Kulübü burada da şampiyon oldu. Şampiyonluğu Sivas'ta kutlamaya başlayan Bayburt Atlı Spor Kulübü, kutlamalara Bayburt'ta da devam etti. Caddeye, sokağa, meydanlara taşan kutlamada, renkli görüntüler ortaya çıktı. Eğlence zirve yaptı.

Dörtyol mevkiinden davul zurnayla yürüyüşe başlayan Bayburt Atlı Spor Kulübü, Saray Bahçesi kent meydanına kadar atlarla geldiler. Burada Bayburt barları oynayan, halaylar çeken kulüp oyuncuları, Bayburtlular tarafından ilgiyle izlendi. Etraftan geçenler oynanan barlara, coşkulu kalabalığa eşlik ettiler, cep telefonlarına sarılıp o anları kaydettiler. Adeta düğünü andıran, renkli görüntülere sahne olan olan şampiyonluk kutlamasında, sporcular ve vatandaşlar gönüllerince doyasıya eğlendiler. Oynamaktan yorulan, sıcak havada kan ter içinde kalan oyunculara kutlama sonunda plaketleri Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından takdim edildi, Vali Eldivan il dışında Bayburt'u temsil eden ve şampiyon olan Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncularını tebrik etti.

Kutlama öncesi konuşan Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncusu Kamil Köprücü, "Sivas'ta düzenlenen yükselme grup maçlarında birinci olduk. Bu da bizi çok mutlu etti. Bugün kutlamasını yapacağız. Memleketimize, Bayburt'umuza hayırlı olsun" dedi.

Almanya'dan memleketi Bayburt'a tatile gelen Serdar Köprücü, cirit kutlamasının tatiline denk geldiğini, bu yüzden çok mutlu olduğunu belirterek, "Almanya'da yaşıyorum, bu sene cirit şampiyonluğu kutlaması iznimize denk geldi. Sivas'ta oynanan müsabakada Bayburt Atlı Spor Kulübü birinci oldu, şampiyonluk bizleri çok sevindirdi. Bütün ciritçi arkadaşları tebrik ediyorum, güzel bir oyun ortaya koydular ve birinciliği hak ettiler. Bizleri de çok mutlu ettiler. Bugün de şampiyonluğun kutlaması var, severek katılacağız. Bu sevinci bize yaşattıkları için hepsine tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü ise Bayburt'a yakışır şekilde kutlama yaptıklarını, davul zurna eşliğinde Bayburt barlarıyla şampiyonluğu kutladıklarını söyleyerek, "İlimizde yapılan müsabakaları birinci tamamlayıp, il dışında şehrimizi temsil etme hakkı kazanmıştık. Bayburt, Erzurum, Erzincan, Uşak illerinin katılımıyla yapılan müsabakalarda yükselme grup maçlarını da birinci olarak tamamladık. Şimdi de şehrimize yakışır şekilde davul zurnayla, Bayburt barlarıyla bu şampiyonluğu kutluyoruz" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Atlı Spor Kulübü Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika

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