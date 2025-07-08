Bayburt Belediyesi 9 aydır sanayi esnafını susuzlukla imtihan ediyor

Bayburt Çoruh Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren 2 dükkanın suyu 9 aydır Bayburt Belediyesi tarafından bağlanıp, verilmiyor. Sanayi esnafı, işlerini taşıma suyuyla yürüttüklerini iddia ederek, belediyeye sitemde bulundu.

Çoruh Karma Sanayi Sitesi'nde yapımı tamamlanan 2 dükkanın temiz ve pis su boruları bir türlü Bayburt Belediyesince bağlanamadı. Yapımı devam eden diğer dükkanların da tamamlanmasıyla mevcut alanda işletme sayısı 74'e çıkacak. Sanayi esnafı, 2 dükkana su veremeyen belediyenin 74 dükkana suyu nasıl vereceğini merak ediyor. Öte yandan sanayi bölgesinde bulunan 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 176 dükkanın suyunun olduğu, bir tek Çoruh Sanayi Sitesi'nde yapımı tamamlanan 2 dükkanın suyunun olmadığı iddia edildi.

Sınırlı Sorumlu Bayburt Çoruh Karma Sanayi Sitesi Yapı Kredi Kooperatifi Başkanı Cengiz Kahraman, inşaat ruhsatlarını aldıkları halde inşaat alanına Bayburt Belediyesi tarafından temiz ve pis su borularının bağlanmadığını söyledi. Çelik konstrüksiyon imalatı yapan ekibi ve kendisinin 9 aydır susuzlukla mücadele ettiğini kaydeden Başkan Kahraman, "İnşaat ruhsatlarını almamıza rağmen Bayburt Belediyesi tarafından kooperatifimizin inşaat alanına temiz su ve pis su hattı bağlanmadı. Burada kendi ekibimizle çelik konstrüksiyon imalatı yapıyoruz. Bu ekibimiz 9 aydır susuzlukla mücadele ediyor. Geçen sene Eylül'ün 18'inde inşaat ruhsatını aldık, buraya başladık. 9'uncu, 10'uncu aylarda belediye başkanını telefonla aradım, ilgileneceklerini söylediler herhangi bir şey olmadı. Daha sonra Mayıs ayının içerisinde tekrar belediye başkanına mesaj attık, o da olmadı" diyerek konuştu.

"Bu inadın, bu vurdumduymazlığın sebebini anlayamıyoruz"

2025 yılında bu denli mağduriyet yaşamaktan utanç duyduklarını vurgulayan Başkan Kahraman, kendilerinden sonra belediyeye su müracaatında bulunan dükkanların suyunun bağlandığını iddia ederek, "Bu inadın, bu vurdumduymazlığın, bu önemsememezliğin sebebini anlayamıyoruz. Bayburt Belediyesi suyumuzu bağlayamıyor. 2 metre eşilecek bir alan var. Kendileri eşemiyorlarsa eğer bize müsaade etsinler biz eşelim, kendi ekipleri gelsin bağlantı için bize yol göstersinler, gerekirse biz yapalım. 2025 yılında suyu ve kanalı bağlatamıyoruz. Belediyedeki idareciler, birim müdürleri, belediye başkanı ne istiyor, onu anlamıyoruz. Bizden sonra müracaat edenlerin su ve kanalları bağlandı, sanayi işletmesinin suyu ve kanalı neden bağlanmıyor?" şeklinde konuştu.

"Abdest almaya, lavabo ihtiyacını karşılamaya her 200-300 metre yürüyerek camiye gidiyoruz"

12-13 kişilik ekibin işletmelerinde su olmadığı için her gün abdest almaya camiye gittiğini belirten Kahraman, su ihtiyaçlarını da camiden karşıladıklarını vurguladı. Herhangi bir yangın anında susuzluktan dolayı yangına müdahale edemeyeceklerini dile getiren Kahraman, "12-13 tane çalışanımız var. Her gün namaz kılmak için abdest almaya, lavabo ihtiyaçlarını karşılaşılamaya 200-300 metre yürüyerek caminin oraya gitmek zorunda kalıyorlar, iş ve zaman kaybı. Bir de yangın olsa burada ne olacak? yangın tüpü almışız ama sonuçta yangın suyla söner. Bıktık, usandık bu kadar vurdumduymazlık olmaz" dedi.

"Çok sıkıntı çekiyoruz"

Mermer dükkanı işleten mermerci Süleyman Polat, su olmadığı için büyük sıkıntı yaşadıklarının altını çizdi. Kendileri gibi müşterilerinin de su sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Polat, "En çok suyla işi olan esnafların başında geliyorum. Temiz su ve pis su hattı olmadığı için kendi dükkanımızı işletemiyoruz. Buraya bir müşterimiz geldiği zaman lavabo ihtiyacını karşılayamıyor. Müşterilerimiz ellerini yıkamak istese su olmadığı için ellerini yıkayamıyor, şu an çok sıkıntı çekiyoruz" diye konuştu.

"Lütfen bize kulak verin"

Çoruh Karma Sanayi Sitesi Yapı Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sarıaslan, "Lütfen bize kulak verin" diyerek, "Burada iş yeri olmayan arkadaşımıza kapalı alanımızda iş yeri tahsisinde bulunduk. Fakat su ve kanalizasyon olmadığından dolayı gelen müşterilerimiz ve iş yerinde çalışan arkadaşlarımız mağdur oluyor. Lütfen bize kulak verin" ifadelerini kullandı.

"Belediye adına utanıyorum"

Traktör ve iş makineleri tamircisi olan Murat Özdemir isimli vatandaş, yaşanan su probleminden büyük utanç duyduğunu bildirdi. Belediyenin yapamadığı iş yüzünden de belediye adına utandığını kaydeden Özdemir, "2 bin metrekareden fazla beton döktük, betonlarımız susuzluktan yandı. Biz bu bidonlarla, taşıma suyuyla mı betonumuzu sulayacağız. Lütfen rica ediyoruz ilgilenelim, alakalı olalım, bu yatırım Bayburt'a yapılıyor. Ne yapmamız gerekiyor, söylesinler onu yapalım. Kimden yardım isteyeceğiz, kime sesimizi duyuracağız. Utanıyorum, belediye adına utanıyorum. Bir işletmeye su verilmemiz mi, 2 dükkan sadece. 9 aydan beri kooperatif başkanımız belediyenin kapısını aşındırıyor. Bu kadar vurdumduymazlık olur mu? Şahsen utanıyorum, bu durumdan dolayı onların adına da utanıyorum. Su istiyoruz, sadece su istiyoruz" dedi. - BAYBURT