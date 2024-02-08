Bayburt Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile Vatandaşlara Destek Oluyor

Bayburt Belediyesi hayata geçirmiş olduğu 'Evde Bakım Hizmetleri' uygulamasıyla bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmayarak, ellerinden tutuyor.
Bayburt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'Evde Bakım Hizmetleri' projesinden 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç vatandaşlar yararlanabiliyor. 7 Kişiden oluşan ekibin içerisinde 1 koordinatör, boya, bakım, onarım işleriyle ilgilenen 2 usta ve 4 kadın temizlik personeli yer alıyor.
Vatandaşların ev temizliği, yaşam alanlarının bakım-onarımı, kişisel bakım ve kuaförlük hizmetleri, barınma ihtiyaçları Bayburt Belediyesi tarafından karşılanmış olup, bugüne kadar projeden çok sayıda hane yararlandı. İhtiyaçları karşılanan ve mağduriyetleri giderilen vatandaşlar ise aldıkları hizmetten memnun olduklarını söylediler.
Proje çerçevesinde hanelerde haftada bir temizlik hizmeti verildiğini söyleyen ve 'Evde Bakım Hizmeti' projesi hakkında bilgiler veren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bayburt Belediyesi olarak evde bakım hizmetlerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaşlı destek programımız 2021 yılından beri Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Söz konusu hanelerde haftada bir temizlik hizmeti yürütülmektedir. Ayrıca şimdiye kadar çok sayıda hanenin yaşam alanlarının bakım ve onarımları gerçekleştirilerek, boyama işlemleri yapılmıştır. Bazı hanelerin ise koltuk, halı ve perdeleri yıkatılmış, sobalı hanelerin ise soba kurma, sökme ve baca temizlikleri yapılmıştır. Bazı vatandaşlarımızın ise huzurevine nakli sağlanmıştır. Bununla birlikte projemizden yararlanan hanelerimizdeki vatandaşlarımıza kişisel bakım ve kuaförlük hizmetleri verilmektedir" dedi.
Ramazan ayında da vatandaşların yemek ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Pekmezci, "Ayrıca ramazan ayı boyunca belediyemizin iftar çadırından tedarik edilen sıcak yemekler projeden yararlanan vatandaşlarımıza ikram ediliyor" diyerek konuştu.
Bayburt Belediyesi olarak yardıma muhtaç vatandaşlara hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını bildiren Başkan Pekmezci, yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Bayburtlu teyze vefasını dua ederek gösteriyor
Evde bakım hizmetinden faydalanan ve her hafta evi temizlik personelleri tarafından temizlenen Bayburtlu Gönül Aydemir, "Allah devletimizden razı olsun, rabbim ülkemize zeval vermesin" diyerek Bayburt Belediyesine ve Başkan Pekmezci'ye de her zaman dua ettiğini dile getirdi. "Allah belediyemizden de, Hükmü başkanımızdan da razı olsun. Rabbim ne muradı varsa versin. Gönlünde, kalbinde ne varsa Allah versin" ifadelerini kullanarak dualarını esirgemeyen Aydemir, "Hizmetten çok memnunum, beni sevindirdiler, çok da sevdim bu hizmeti. Allah bin kere razı olsun, Allah'ta onlara hiç sıkıntı göstermesin. Her türlü kötülüklerden rabbim onları korusun, dualarım onların üzerlerine kalkan olsun. Bu imkanı bize sağlayanlara çok dua ediyorum, Allah razı olsun ki bu imkanı bize sunuyorlar. Çocuklarımız geliyorlar gereken işlerimi yapıp gidiyorlar. Siliyorlar, süpürüyorlar, yıkıyorlar bütün işlerimi yapıyorlar, çok memnum" şeklinde konuştu. - BAYBURT
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