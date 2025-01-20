Bayburt Canlı Hayvan Pazarı Yarın Yeniden Açılıyor

Yerel

Bayburt'ta görülen şap hastalığı nedeniyle 17 Aralık tarihinde tedbir amaçlı süresiz kapatılan canlı hayvan pazarı, yarın açılacak. Kapalı olduğu süre zarfında karla kaplanan hayvan pazarı, belediye ekiplerince temizlenerek Salı gününe hazır hale getirilecek.

Karantina uygulaması yapılan köylerde ve süresiz kapatılan canlı hayvan pazarında karantina uygulaması bir ay sonra 17 Ocak tarihinde kaldırıldı. Karantinanın sonlandırılması üzerine kapatılan canlı hayvan pazarının yarın yeniden faaliyete geçeceğini duyuran Bayburt Belediyesinden, "Şehrimizde görülen şap hastalığı dolayısıyla 17 Aralık 2024 tarihinde tedbir amaçlı olarak kapatılan belediyemiz canlı hayvan pazarı tehlikenin geçmesiyle birlikte 21 Ocak Salı günü tekrar vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Ekiplerimiz hazırlıklar kapsamında hayvan pazarındaki çalışmalarını tamamladı" açıklaması yapıldı. - BAYBURT