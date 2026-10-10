Bayburt İl Müftülüğü kadınlara tefsir derslerini her çarşamba düzenliyor

Bayburt İl Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik tefsir dersleri başlatıldı.

Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen dersler, Müftü Yardımcısı İlim Tatlı tarafından her çarşamba saat 13.30'da veriliyor.

Kadınların bir araya geldiği derslerde, Kur'an-ı Kerim'in anlamı ve ayetlerin tefsiri üzerine eğitimler gerçekleştiriliyor. Programa katılan kadınların Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını daha iyi anlamalarına katkı sunuluyor.