Bayburt İl Müftülüğü kadınlara tefsir derslerini her çarşamba düzenliyor

Bayburt İl Müftülüğü kadınlara tefsir derslerini her çarşamba düzenliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Müftülüğü kadınlar için tefsir dersleri düzenliyor. Diyanet Gençlik Merkezinde her çarşamba saat 13.30'da Müftü Yardımcısı İlim Tatlı'nın verdiği derslerde kadınlara Kur'an-ı Kerim'in anlamı ve ayetlerin tefsiri anlatılıyor.
Bayburt İl Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik tefsir dersleri başlatıldı.
Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen dersler, Müftü Yardımcısı İlim Tatlı tarafından her çarşamba saat 13.30'da veriliyor.
Kadınların bir araya geldiği derslerde, Kur'an-ı Kerim'in anlamı ve ayetlerin tefsiri üzerine eğitimler gerçekleştiriliyor. Programa katılan kadınların Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını daha iyi anlamalarına katkı sunuluyor.
Kaynak: İHA
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