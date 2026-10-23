Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü menülerde kalori kuralını hatırlattı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, restoran, kafe ve diğer toplu tüketim yerlerinde sunulan gıdaların içerik bilgisi ile enerji (kalori) değerlerinin tüketicilere bildirilmesine ilişkin kuralları hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesi kapsamında işletmelerin menü, pano, broşür, dijital ekran veya karekod aracılığıyla tüketicilere ürünlerin içerik bilgilerini ve enerji değerlerini sunması gerekiyor. Karekod kullanılan işletmelerde, bu yöntemi kullanamayan tüketicilere bilgilerin ayrıca ulaştırılması da zorunlu tutuluyor.

Uygulama için belirlenen uyum takvimine göre ulusal zincir işletmelerde içerik ve enerji bilgisi sunulmasına ilişkin son tarih 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Aynı ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin 31 Aralık 2026'ya, diğer toplu tüketim yerlerinin ise içerik bilgisi için 31 Aralık 2026'ya, enerji bilgisi için 31 Aralık 2027'ye kadar düzenlemeye uyum sağlaması gerekiyor.

Düzenlemeyle tüketicilerin yemek tercihlerini daha bilinçli yapabilmesi ve tükettikleri gıdaların enerji değerleri hakkında bilgi edinmesi amaçlanıyor.