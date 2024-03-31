Bayburt\'ta 303 sandıkta oy kullanma işlemi başladı

Yerel

Bayburt'ta vatandaşlar 303 sandıkta oy kullanmaya başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bayburt'ta oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. 59 bin 563 seçmenin bulunduğu Bayburt'ta vatandaşlar sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından okullarda görevlendirilen personellerden pusulaları alan vatandaşlar, 'evet' yazan mühürleri basarak oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemenin başlamasıyla birlikte sandığa giden Bayburtlular, "Yerel seçimler, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız, belasız seçimleri tamamlarız. Bayburt'ta oy kullanmak kolay. Buradaki oy pusulası küçük. Büyükşehirlerde çarşaf gibi oy pusulaları var. Sadece mühür bastığımız pusulalardaki mürekkep buluşmasın diye kağıtları katlarken zaman kaybettik. Onun haricinde kolayca oyumuzu kullandık" dediler.

Saat 07.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, Bayburt'ta saat 16.00'de sona erecek. Sandık görevlileri tarafından sayılacak oylar daha sonra çuvallara konularak İl Seçim Kuruluna teslim edilecek.

Öte yandan seçimlerde Bayburt genelinde 379'u polis, 382'i jandarma olmak üzere toplam 761kolluk personeli seçimin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için görev aldı. - BAYBURT