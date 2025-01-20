Bayburt'ta 32 yıl önce çığ felaketinde hayatını kaybedenler kar yağışı altında dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt'ta 32 yıl önce çığ felaketinde hayatını kaybedenler kar yağışı altında dualarla anıldı

Bayburt\'ta 32 yıl önce çığ felaketinde hayatını kaybedenler kar yağışı altında dualarla anıldı

Bayburt'un Üzengili köyünde 32 yıl önce meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden 59 vatandaş, kar yağışı altında dualarla anıldı.

20.01.2025 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Üzengili köyünde 32 yıl önce meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden 59 vatandaş, kar yağışı altında dualarla anıldı.

18 Ocak 1993 tarihinde 59 vatandaşın hayatını kaybettiği çığ felaketinin 32'inci yıl dönümü dolayısıyla Üzengili köyünde anma programı düzenlendi. Köy sakinleri ve civar köylerden gelen vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda, ilk önce vefat edenlerin mezarları başında Kur'an- Kerim okundu ardından köyün camisinde dualar edildi.

"Elden ele 9-10 kişiyi çığın altından çıkardık"

Çığ felaketinde yakınlarını kaybeden, çığ altında kalanları kurtarmak için o arama kurtarma çalışmalarına katılan Ömer Çakmak isimli vatandaş, o günlere dair aklında kalanları anlattı. Bir daha böylesi acıların yaşanmaması için dua eden Çakmak, "O gün bir eve gittik, o evde kalabalık bir aile vardı. Eve üstten aşağı girdik. En alttan yukarı doğru biri yaralıları veriyor, ortadaki yukarı doğru üsttekine insan uzatıyor, üstteki dışarı çıkarıyordu. Elden ele 9-10 kişiyi çıkardık. Gece saat 01.00 civarlarıydı, hayvanlar bile durumu anlamış, bu çığ felaketinden derinden etkilenmiş gibi mahzun mahzun duruyorlardı. Hiç kimseden ses çıkmıyordu. Takdiri ilahi, Rabbim bir daha böyle günler yaşatmasın" diyerek konuştu.

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan ve köye gelerek anma programına katılan Hanefi Karaaslan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "1993 yılında yaşanan çığ felaketinde ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Onları anmak için bugün burada program düzenlendik. Ben yurt dışında yaşıyorum, çığda burada değildim. Çoğu yakınımı kaybettim, köylülerim vefat etti. Bu sene Türkiye'ye gidersem inşallah anma programına katılacağım dedim. Allah nasip etti, katıldım. Allah herkesten razı olsun, ölülerimize Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"59 şehidimizi rahmetle anıyoruz"

Çığın altından çıkarıldıktan sonra kullandığı sözlerle tüm dünyaya insanlık dersi veren, çığın sembol isimlerinden Hatice Karaaslan'ın oğlu İrfan Karaaslan, vefat eden yakınlarını dualarla yad etmek için bir anma programı düzenlediklerini belirterek, "1993 yılında köyümüze düşen çığın canlı şahidi, tanığı olarak bugün buradayım. O gün kar altından çıkarılan 59 şehidimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. 93 senesinde yılın annesi seçilen, çığın sembol ismi olan Hatice annemizi çok yakın bir zamanda toprağa verdik. Bugün de yakınlarımızı anmak için köyümüze geldik, sağ olsunlar komşu köylerden de katılanlar oldu, hepsinden Allah razı olsun" dedi.

"Ağlama sesleri 'kurtarın beni' sesleri geliyordu"

Çığın canlı şahidi olan, o gün yaşadıklarını dün gibi hatırlayan, annesi Hatice Karaaslan'dan bahsederken gözleri dolan Karaaslan, çığda evlerinin duvarının tamamen yıkıldığını belirterek, "18.01.1993 tarihinde saat 07.48 sularında bir sesle uyandım. Çatıların birbirine çarptığını hissettim, gece uyuduğum odanın yan duvarını gelen çığ tamamen götürdü. Dışarı bakınca köyü dümdüz gördüm. Ağlama sesleri, 'kurtarın beni' sesleri geliyordu. 3 gün boyunca durmadan yağan karın etkisiyle köye herhangi bir ulaşım söz konusu değildi. Yaklaşık 8 saat sonra kolluk kuvvetlerinin gelmesini bekledik, tabii köyün halkı bu sürede müdahale etmeye çalıştı, boş durmadı. Abimin duyduğu sesle annemi çok basit bir yerden çıkardık. 8 saatin ardından taşın, toprağın, karın arasında omuzu kırık, sağ ayağı kırık, sol ayağı uyuşuk bir şekilde annemizi bulduk. Köyümüzde o zaman şartlarında hastane olarak kullandığımız bir eve annemi götürdük. Basın mensupları, gazeteciler köye gelmişti. Gazetecinin mikrofon uzattığı annemin kurduğu cümleler yüreklere dokundu. Kırık dökük radyodan dinlediği haberlerle Karabağ'a, Filistin'e, Azerbaycan'a, Bosna Hersek'e annem dua etmişti. Kendi derdini unutmuş ümmetin derdine düşmüş bir insan olarak o an onları söylemesi 93 yılında yılın annesi seçilmesine vesile olmuştu. Rabbim bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, Hatice annemize ve bütün ümmete rahmet diliyorum" sözlerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta 32 yıl önce çığ felaketinde hayatını kaybedenler kar yağışı altında dualarla anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:06 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a soruşturma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
06:38 İsrail’in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail'in 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
16:37 Göztepe’den Süper Lig tarihine geçen performans Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
16:05 İmza törenine damga vurdu: Solskjaer’den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt İmza törenine damga vurdu: Solskjaer'den Türk futbolundaki kaos sorusuna olay yanıt
15:49 Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz
15:49 Solskjaer, Beşiktaş’ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı Solskjaer, Beşiktaş'ın daha önceki teklifini neden kabul etmediğini açıkladı
15:39 Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi
15:34 Son kararı kim verecek Solskjaer’den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri Son kararı kim verecek? Solskjaer'den imza töreninde dikkat çeken transfer sözleri
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:19 Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’taki maaşı belli oldu Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki maaşı belli oldu
15:14 Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü Tıraş olmaya gittiği berberde öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 10:26:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 32 yıl önce çığ felaketinde hayatını kaybedenler kar yağışı altında dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.