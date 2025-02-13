Bayburt'ta Arkeoloji Müzesi Projesi Başladı - Son Dakika
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Bayburt'ta Arkeoloji Müzesi Projesi Başladı

Bayburt\'ta Arkeoloji Müzesi Projesi Başladı

Bayburt Kent Konseyi, arkeoloji müzesi kurulması için çalışmalara başladığını duyurdu.

13.02.2025 10:25
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Bayburt Kent Konseyi, Kültür ve Turizm Çalışma Grubu ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, arkeoloji müzesi kurulması adına çalışmalara başlandığı belirtildi, yapılması planlanan projeler hakkında konuşularak, çalışma grubunun faaliyet alanları belirlendi.

Birçok çalışma grubuyla her ay düzenli bir şekilde toplantı gerçekleştiren Bayburt Kent Konseyi, Kültür ve Turizm Çalışma Grubuyla bir araya geldi. Toplantıda, Bayburt'un turizmine katkı sağlayacak projeler ile ilgili fikirler ortaya sunuldu.

Arkeoloji müzesinin Bayburt'ta kurulması için görüşlerin dile getirildiği toplantıda, arkeoloji müzesi kurulduktan sonra il dışında bulunan Bayburt'a ait tarihi eserlerin arkeoloji müzesine getirilmesi üzerine duruldu.

Koruma Uygulama ve Denetim Büroları'nın Bayburt'ta açılması için girişimlere başlandığının altının çizildiği toplantıda, KUDEB'in kurulmasıyla tescilli taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamaların kolaylıkla yapılacağı, Erzurum'daki yetkinin kurulan bu büroyla Bayburt'a da verileceği belirtildi. Konu hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla toplantı sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Arkeoloji Müzesi Projesi Başladı - Son Dakika

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