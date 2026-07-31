Bayburt\'ta Cami Çocuk Buluşması Düzenlendi

Bayburt'ta Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için düzenlenen 'Cami Çocuk Buluşması' programı, Hacı Kıyasi Şentürk Camii'nde gerçekleştirildi. Programda, farklı Kur'an kurslarındaki öğrenciler, çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Bayburt İl Müftülüğünce düzenlenen programa Vali Mustafa Eldivan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz ve İl Müftüsü Bayram Danacı da katıldı. Program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, çocuklarla sohbet ederek yaz Kur'an kurslarının eğitim süreci hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ilahi ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Vali Mustafa Eldivan, yaz tatilini Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimiyle değerlendiren öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Eldivan, kurs öğreticilerine ve çocuklarını kurslara yönlendiren ailelere teşekkür etti. Programın sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli tarafından 'İsraf' konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumda, doğal kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.