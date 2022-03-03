Bayburt'ta deprem haftasının bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta deprem haftasının bilgilendirme toplantısı yapıldı

03.03.2022 09:37
Bayburt'ta deprem haftasının bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, 1-7 Mart deprem haftası nedeniyle hafta boyunca gerçekleştirilecek tatbikatlar hakkında bilgiler verdi.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, 1-7 Mart deprem haftası nedeniyle hafta boyunca gerçekleştirilecek tatbikatlar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda, belirtilen tarihlerde bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini ve bunun yanı sıra tatbikatların gerçekleşeceğini söyleyen Arslan, "Geçtiğimiz yıl, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız tarafından afet eğitim yılı olarak ilan edildi. Geçen yıl Türkiye çapında 56 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildi. Bu sayı Bayburt'ta 55 bin kişi oldu. Bayburt'ta 55 kişiye ulaşarak afet farkındalık eğitimi verdik. Geçen yıl teorik olarak bu eğitimleri verdik, bu yıl da o verdiğimiz eğitimleri tatbiki yani öğrendiklerimizi hayata geçirebiliyor muyuz, uygulama yapabiliyor muyuz bunun testlerini yapacağız. Bu yıl da 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edildi 1-7 Mart deprem haftası ilan edildiğinden tatbikatlarımız olacak ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek" dedi.

Yıl boyunca programların, etkinliklerin 'Afet Yılı' kapsamında sürdürüleceğini ifade eden Arslan, sözlerine şöyle devam etti: "İlk olarak bir okulumuzda, üniversitemizde öğrenci topluluklarıyla birlikte bilgilendirme çalışmamız olacak. Ardından küçük çaplı bir tatbikatımız gerçekleşecek. Cuma günü ise Bayburt İmam Hatip Lisesinde saat 11.30'da öğrenciler sınıftayken bir deprem anı canlandıracağız. Daha sonrasında ise tahliye anı tatbik edilecek yapılacak bu tatbikat Türkiye çapında bütün okullarda eş zamanlı olarak aynı gün, aynı saatte deprem anı ve tahliye tatbikatı şeklinde yapılacak. Bu uygulanan tatbikatta, bir alarm, zil çalacak deprem varmış gibi sirenler çalacak, öğrenciler bu etapta çök-kapan-tutun yapacak tehlikenin geçtiği anlaşılınca ikinci bir zil çalacak ve çocuklar güvenli bir biçimde güvenli alan dediğimiz alana okul bahçesine, dışarıya tahliye edilecek. Cuma günü aynı zamanda arama kurtarma ekipmanlarımızla birlikte güvenli alanda olacağız. Hava şartları uygun olursa çadır kurma durumumuz olacağız. Kızılay Şube Başkanlığı çay, çorba gibi yemek ikramlarında bulunacak. Tüm Sivil Toplum Örgütleri tatbikatlarımıza katılım sağlayacak. Daha sonra 20 Nisan tarihinde ise tam tatbikatımız olacak. Amacımız burada bir deprem anında yapılması gerekenleri insanlara panik olmadan, kriz anını yönetebilmelerini sağlayarak, deprem anında yapması gerekenleri doğru bir şekilde uygulatabilmek" - BAYBURT

Bayburt'ta deprem haftasının bilgilendirme toplantısı yapıldı
Bayburt'ta deprem haftasının bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Bayburt, Türkiye, Mart, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta deprem haftasının bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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