Bayburt'ta eğitime kar tatili - Son Dakika
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Bayburt'ta eğitime kar tatili

10.03.2022 10:37

Bayburt'ta eğitime kar tatiliBAYBURT Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bayburt'ta eğitime bugün ara verildi.

Bayburt'ta eğitime kar tatili

BAYBURT Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bayburt'ta eğitime bugün ara verildi.

Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bugün (10 Mart) eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi. Öte yandan karla uyanan Bayburtlular ev ve iş yerleri önünü süpürerek, araçlarının üzerindeki karları temizlemeyle güne başladılar.

Devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15- 20 santimetreyi bulurken, karla mücadele çalışması yürüten ekipler, ulaşıma kapalı köy yolu kalmaması için büyük çaba sarf ediyorlar.

Bayburt'ta eğitime kar tatili
Bayburt'ta eğitime kar tatili
Bayburt'ta eğitime kar tatili

YORUMLAR
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milli eğitim bakanlığı, Bayburt Valiliği, Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta eğitime kar tatili - Son Dakika


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