Bayburt'ta Göçmen Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika
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Bayburt'ta Göçmen Kaçakçıları Yakalandı

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Bayburt'ta 11 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.

25.11.2024 17:31
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Bayburt'ta 11 düzensiz göçmenle birlikte 6 organizatör yakalandı

BAYBURT - Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla 11 düzensiz göçmen ve göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye sokan 6 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 3' ü göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakıldı. 11 göçmen ise Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men ve takibine yönelik son bir haftada yapılan analiz ve çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmeni ülkeye sokmak, barınmasına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan 3'ü göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakıldı. Şüpheli şahısların düzensiz göçmenlerden maddi kazanç elde etmek amacıyla almış oldukları 9 bin 635 liraya el konuldu. Yakalanan 11 düzensiz göçmen idari işlemleri tamamlanarak deport edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden, göçmen kaçakçılığı, insan ticaretini men ve takibine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Bayburt\'ta Göçmen Kaçakçıları Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Göçmen Kaçakçıları Yakalandı - Son Dakika

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