Bayburt'ta İftar Çadırı Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Kurulmayacak - Son Dakika
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Bayburt'ta İftar Çadırı Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Kurulmayacak

Bayburt\'ta İftar Çadırı Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Kurulmayacak

Bayburt'ta her yıl kurulan geleneksel iftar çadırı bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle açılmayacak. İftarlar, eski halk eğitim merkezinde gerçekleştirilecek.

27.02.2025 10:38  Güncelleme: 10:40
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Bayburt'ta her sene Saray Bahçesi'nde kurulan iftar çadırı bu sene olumsuz hava şartları sebebiyle kurulmayacak. Geleneksel iftar sofrasının adresi bu Ramazan eski halk eğitim merkezi olacak.

Son yılların en soğuk ve kar yağışlı kış mevsiminin yaşandığı Bayburt'ta, Ramazan ayı yaklaşırken belediye tarafından her yıl organize edilen iftar sofrasının bu yılki adresi hava şartlarından dolayı Osman Okutmuş Caddesi'nde bulunan eski halk eğitim merkezi oldu.

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla her gün yüzlerce kişiye iftar hizmeti sunulurken, vatandaşlar oruçlarını sıcak ortamda açarak, iftar yemeğini yiyebilecekler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta İftar Çadırı Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Kurulmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta İftar Çadırı Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Kurulmayacak - Son Dakika
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