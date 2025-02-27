Bayburt\'ta İftar Çadırı Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Kurulmayacak

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Bayburt'ta her sene Saray Bahçesi'nde kurulan iftar çadırı bu sene olumsuz hava şartları sebebiyle kurulmayacak. Geleneksel iftar sofrasının adresi bu Ramazan eski halk eğitim merkezi olacak.

Son yılların en soğuk ve kar yağışlı kış mevsiminin yaşandığı Bayburt'ta, Ramazan ayı yaklaşırken belediye tarafından her yıl organize edilen iftar sofrasının bu yılki adresi hava şartlarından dolayı Osman Okutmuş Caddesi'nde bulunan eski halk eğitim merkezi oldu.

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla her gün yüzlerce kişiye iftar hizmeti sunulurken, vatandaşlar oruçlarını sıcak ortamda açarak, iftar yemeğini yiyebilecekler. - BAYBURT