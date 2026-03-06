Bayburt'ta İftar Sevinci - Son Dakika
Bayburt'ta İftar Sevinci

Bayburt\'ta İftar Sevinci
06.03.2026 09:02
Kaymakam Bayram, çocuklar ve kurum amirleriyle Ramazan'da iftar sofrasında buluştu.

Bayburt'un Aydıntepe İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve eşi Şeyda Bayram, Ramazan ayının manevi atmosferinde iftar sevinci yaşamak üzere geleceğimizin teminatı çocuklar ve kurum amirleriyle bir araya geldi.

Sıcak bir sohbet eşliğinde açılan oruçların ardından katılımcılar, Ramazan sofralarının manevi huzurunu ve birlikteliğini paylaştı. Kaymakam Bayram, bir çocuğun tebessümünün dünyayı güzelleştireceğini ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayburt, İftar, Yerel, Son Dakika

Yerel Haberler, Bayburt, İftar, Yerel, Son Dakika

