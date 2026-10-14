Bayburt\'ta işçi, markete çorapla girerek bir vatandaşın takdirini kazandı

Bayburt'ta bir inşaat işçisi, çamurla kaplanan ayakkabılarını marketin girişinde çıkararak alışveriş yaptı. İşçinin bu davranışı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnşaat işçisi, marketin içini kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını kapının önünde bırakarak içeriye çoraplarıyla girdi. Alışverişini yapan işçinin bu duyarlı davranışı, Naci Ahıskalıoğlu isimli vatandaş tarafından kayda alındı.

Ahıskalıoğlu, işçinin bu davranışı herhangi bir uyarı olmadan ve kendisini kimsenin görmediği bir anda sergilediğini belirtti. İşçinin başkasının emeğine ve bulunduğu ortama saygı gösterdiğini ifade eden Ahıskalıoğlu, davranışından dolayı kendisini takdir etti.