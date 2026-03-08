Bayburt\'ta Kadınlar Günü Kutlaması

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki kadın esnaf ile öğretmenleri ziyaret ederek, çiçek verdi.
Kent merkezindeki iş yerleri ve okullarda gerçekleştirilen ziyaretlerde kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Jandarma personeli, bir süre sohbet ettiği kadın çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.
Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten kadınlar ise jandarma personeline teşekkür etti. - BAYBURT
