Bayburt\'ta Kadınlar Günü Kutlaması

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki kadın esnaf ile öğretmenleri ziyaret ederek, çiçek verdi.

Kent merkezindeki iş yerleri ve okullarda gerçekleştirilen ziyaretlerde kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Jandarma personeli, bir süre sohbet ettiği kadın çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten kadınlar ise jandarma personeline teşekkür etti. - BAYBURT