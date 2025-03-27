Bayburt\'ta Kadir Gecesi Coşkusu

Bayburt'ta Kadir Gecesi, camilerde dualarla idrak edildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt'ta da vatandaşlar Kadir Gecesi'ni idrak etti. "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Bayburt'ta camilerde yoğun katılımla idrak edildi. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programı dolayısıyla Selçuklu mirası tarihi Ulu Camii dolup taştı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da programa katıldı. Maneviyatın yoğun şekilde hissedildiği mübarek gecede, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Programın ardından Vali Eldivan, cami bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Vali Eldivan, mübarek gecenin Bayburt'a, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - BAYBURT