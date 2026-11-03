Bayburt\'ta kapalı halk pazarında file çanta ve sıfır atık temalı önlük dağıtıldı

Bayburt'ta sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kapalı halk pazarında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte vatandaşlara yeniden kullanılabilir file çantalar, pazar esnafına ise sıfır atık temalı önlükler dağıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte İl Müdürü Cengiz Sevim, vatandaşlar ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara tek kullanımlık plastik poşetler yerine yeniden kullanılabilir çantaların tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgi verildi. Esnafa dağıtılan sıfır atık temalı önlüklerle çevre bilincinin ticari yaşamda da görünür hale gelmesi, file çantalarla ise tekrar kullanılabilir ürünlerin yaygınlaşması teşvik edildi.

Atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine vurgu yapıldı.

COP31 sürecinde düzenlenen etkinlikle iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası çalışmalarla değil, yerelde yürütülen faaliyetler ve günlük yaşamda benimsenen çevre dostu alışkanlıklarla da desteklenebileceğine dikkat çekildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.