Bayburt'ta Kız Çocukları Günü Etkinliği - Son Dakika
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Bayburt'ta Kız Çocukları Günü Etkinliği

Bayburt\'ta Kız Çocukları Günü Etkinliği

Bayburt'ta kız öğrenciler için düzenlenen etkinlikte sebze hasadı yapıldı ve at binme keyfi yaşandı.

10.10.2024 09:20
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Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Bayburt'ta kız öğrencilere yönelik Gençlik Merkezi ve Bayburt Atlı Spor Kulübü organizasyonuyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilere okul serasında hasat yaptırıldı, dalından toplanan sebzelerin tadına bakıldı. Ardından at binme etkinliği gerçekleştirilerek, kız öğrenciler atlarla tur atıp, keyifli bir gün geçirdiler.

Türkiye'de son günlerde yaşanan kadına ve çocuğa şiddet olayları yediden yetmişe herkes tarafından tepki çekerken, Bayburt'ta kız çocuklarına yönelik yapılan etkinlik yürekleri ısıttı. Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarını unutmayan Bayburt Atlı Spor Kulübü, Gençlik Merkezi iş birliğiyle bir etkinlik düzenledi. Kurucakol köyünde bulunan at çiftliğinde atlarla tanıştırılan Rekabet Kurumu Bayburt Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, mutlu ve keyifli bir gün geçirdiler. Bir an olsun kötü olayların unutulduğu etkinlikte, öğrencilere gösterilen ilgi etkinliğe katılan tüm kız çocuklarını sevindirdi.

İlk önce, Rekabet Kurumu Bayburt Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve Gençlik Merkezi gönüllüleri gözetiminde Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi serasında hasat yaptılar. Organik bir şekilde yetiştirilen sebzeleri toplayan öğrenciler, dallardan topladıkları sebzeleri bir güzel afiyetle yediler. Daha sonra Kurucakol köyüne getirilen öğrenciler yine burada Gençlik Merkezi liderleri, gönülleri kontrolünde ata bindiler. İlk defa atlarla tanışma imkanı bulan öğrenciler, böylesi anlamlı bir günde kendilerini unutmayan Bayburt Atlı Spor Kulübü yönetimine ve Gençlik Merkezine teşekkür ettiler. Çiftlikte istedikleri kadar at binen kız öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, "Gençlik Merkezi ve Bayburt Atlı Spor Kulübü olarak bir etkinlik organize ettik. Dünya Kız Çocukları günü münasebetiyle Rekabet Kurumu Bayburt Kız Anadolu Lisesi öğrencilerini çiftliğimizde misafir ettik. Kız çocuklarımızı atlarla tanıştırdık, öğrencilerimiz atlarla buluştular. Onların yüzlerindeki gülümseme, keyifli bir gün geçirmeleri bizleri de fazlasıyla mutlu etti. Bir kız babası olarak ben de tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum. Allah bahtlarını açık etsin, rabbim vatana millete hayırlı evlat olmalarını nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise derslerden, ödevlerden arta kalan zamanı bu şekilde değerlendirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, etkinlikte emeği geçen Bayburt Atlı Spor Kulübüne, Gençlik Merkezine, Rekabet Kurumu Bayburt Kız Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Denizler'e ve kendilerini yalnız bırakmayarak, yanlarında bulunan İngilizce Öğretmeni Nadide Köse'ye teşekkür ettiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kız Çocukları Günü Etkinliği - Son Dakika

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