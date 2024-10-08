Bayburt\'ta Kur\'an Ziyafeti Düzenlendi

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Bayburt Müftülüğünce, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 'Kur'an Ziyafeti' adıyla bir program düzenlendi.

Tarihi Ulu Cami'nde düzenlenen programda, Ketenci Camii İmam Hatibi Hacı Dursun Kelleci, Yakutiye Camii İmam Hatibi Enis Aslan, Ulu Cami İmam Hatibi Zülküf Kocabey, İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Faruk Şahin, Arpalı Leylekli Camii Müezzin Kayyımı Yunus Saymaz ve Gökçedere Merkez Camii Müezzin Kayyımı İrfan Dönmez tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi, Kur'an tilaveti yapıldı.

Kur'an ziyafeti, İl Müftüsü Bayram Danacı'nın yaptığı dua ile sona erdi.

Programdan sonra Bayburt Din Görevlileri Derneğini ziyaret eden Müftü Bayram Danacı, din görevlilerinin haftasını kutlayarak, hocalarla bir süre sohbet etti.

Programa, Aydıntepe İlçe Müftüsü Yakup Halil, Demirözü İlçe Müftüsü Adem Şeker, müftü yardımcıları Abdullah Aksoy ile Nurettin Akgül, şube müdürleri Sadi Bayoğlu, Ömer Turan, Hasan Ayyıldız ve din görevlileri katıldı. - BAYBURT