Bayburt\'ta Mukabele Geleneği Genç Hafızlarla Devam Ediyor

Asırlık gelenek olan mukabele geleneği, Bayburt'ta devam ettiriliyor. Uzun yıllardır cami imamları tarafından sürdürülen geleneği, genç hafızlar devraldı. Lise öğrencisi olan genç hafızlar, camilerde mukabele okuyor, asırlık geleneği yaşatma gayreti içinde bulunuyorlar.

Bayburtlu vatandaşların yoğun katılımıyla Ramazan ayında camilerde hatim okunmaya devam ediyor. Ramazan'ın manevi huzurunun hissedildiği Bayburt'ta merkez camilerde, köy camilerinde vakit namazlarından sonra hatim okunarak, dualar yapılıyor. Asırlık bu geleneği yaşatma gayreti içerisinde bulunan Bayburtlu vatandaşlar, camileri doldurarak okunan hatimleri Kur'an-ı Kerim'den takip ediyorlar.

1913-1915 yılları arasında yapılan, cami ve minaresi tamamen kesme taştan olan Yakutiye Yeni Camii'nde sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde Kur'an-ı Kerim okunuyor. Yakutiye Camii, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bulunması dolayısıyla vatandaşların en çok tercih ettiği camilerden biri olarak öne çıkıyor. Bir asırdır ayakta duran camide yıllardır okunan hatmi din görevlilerinden, imamlardan devralan genç hafızlar özenle okuyor, asırlık geleneği yaşatma gayreti içerisinde bulunuyorlar.

İmam babasından görevi devralan genç hafız babasının yolundan ilerliyor

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Yusuf Aslan, Yakutiye Camii İmam Hatibi, aynı zamanda da babası olan Enis Aslan'dan görevi devraldı. Yaklaşık bir yıl önce hafızlığını tamamlayan Aslan, gençlere çağrıda bularak, "Yakutiye Camii imamı babam Enis hoca daha önceden burada mukabele okurken, bu sene görevi biz devraldık. Buradaki arkadaşlarımla birlikte Kur'an okuyoruz. Genç arkadaşlarım Kur'an kursuna gitsinler, hafız olsunlar. Cennette anne-babalarına taç giydirebilirler, şefaat hakkı tanıyabilirler, daha güzel şeyler yapabilirler" dedi.

"Cami cemaati küçük olduğumuzdan dolayı bizi çok seviyor"

Yaşlarının küçük olmasından dolayı cami cemaatinin kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdulkadir Sıvacı, "Yakutiye Yeni Camii'nde asırlardır devam eden mukabele geleneğini arkadaşlarımla birlikte biz devam ettiriyoruz. Aynı zamanda okulda öğrendiğimiz bilgileri burada pekiştirme imkanı bulabiliyoruz. Küçük olduğumuzdan dolayı cami cemaati bizi çok seviyor, koruyorlar bu durumdan da mutluyuz" şeklinde konuştu.

Asırlık geleneğin emanetçileri genç hafızlar geleneği özenle sürdürüyor

27 yıldır Yakutiye Camii'nde imam Hatip olarak görev yapan Enis Aslan, genç hafızların camilere kazandırılması amacıyla öğrencilere burada Kur'an okuttuklarını belirterek, "Bayburt Yakutiye Camii ve Ulu Camii başta olmak üzere merkezi camilerimizde hatım okunuyor. Genç hafızlarımızın camilere kazandırılması amacıyla toplum önünde Kur'an okuma alışkanlığı ve tamamlamış oldukları hafızlıklarını unutmamaları ve kuvvetlendirmeleri konusunda onları destekliyoruz, onlara burada hatim okutuyoruz. Cemaatimiz genç hafızlarımıza sahip çıkıyor, gençler büyük imamlardan daha çok ilgi görüyor. Belki de masum oluşlarının, günahsız oluşlarının sebebi de olabilir, belki de onları geleceğe hazırlamak adına toplumumuz onları sevip, sayıyor. En önemlisi eğlenceyi, internet gibi hoşlarına giden ortamları terk edip, zamanlarını Kur'an okumaya ayıran bu çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sene 4 arkadaş burada hatim okudu, inşallah bu okuma onlara tecrübe kazandıracak. Bizden sonra onlar bu bayrağı o devralacaklar, inşallah daha yeni hafızlarla camimizde hatim okumayı, camilerimizde Kur'an okumayı rabbim nasip eder. Allah hafızlarımızın sayılarını arttırsın inşallah" ifadelerini kullandı. - BAYBURT