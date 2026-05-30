Bayburt\'ta Rafting Etkinliği

30.05.2026 11:28
Karşıgeçit köyünde, Kurban Bayramı'nda kano ve rafting etkinliği gerçekleştirildi, gençler adrenalin doldu.

Bayburt'un Karşıgeçit köyünde, Kurban Bayramı'nın son gününde Çoruh Nehri üzerinde kano ve rafting etkinliği yapıldı.

Yaklaşık 16-17 senedir devem eden, geleneksel hale gelen etkinlik, köyün gençlerini ve farklı bölgelerden gelen sporseverleri bir araya getirdi. Profesyonel rafting sporcusu Halim Bayraktar'ın öncülüğünde, Karşıgeçit köyü sakinlerinin organizasyonuyla yapılan etkinlikte gençler, Çoruh Nehri'nde kürek çekti.

Karşıgeçit ile İspir arasında uzanan parkurda botlar ve bireysel kanolarla ilerleyen sporcular, dar kanyonlardan geçerek zorlu parkuru tamamladı. 4 saat süren etkinlikte, nehrin hırçın akışı gençlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Kano sporuna Çoruh Nehri'nde başladığını belirten Halim Bayraktar, etkinlikle Bayburt'un doğa sporları alanındaki potansiyeline dikkat çekmek istediklerini söyledi. Çoruh Nehri'nin rafting ve kano için önemli bir değere sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, bu sporun Bayburt'ta gelişmesini, yöre halkının bu doğal imkandan faydalanmasını ve bölgenin kültürel ile doğal zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını istediklerini dile getirdi.

Aksiyon kameraları ve 360 derecelik ekipmanlarla kaydedilen etkinlikte, Çoruh Nehri'nin doğal güzellikleri ile zorlu parkurları öne çıktı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
