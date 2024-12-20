Bayburt'ta Vaşak Görüntülendi

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Karlı arazide gezen iki vaşak böyle görüntülendi

BAYBURT - Nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşaklar Bayburt'ta cep telefonuyla görüntülendi.

Bayburt'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan iki vaşak, karla kaplı arazide görüntülendi.

Merkez ilçesine bağlı Kitre köyünde yaşayan Mümtaz Erol, aracı ile ilerlerken yol kenarında nesli tükenme tehlikesi altında olan ve nadir görülen vaşakları fark etti. Şaşkınlıkla aracından inen Erol, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Yol kenarından, karla kaplı boş bir araziye geçerek vaşakları görüntüleyen Erol'un 'Oh, maşallah. Güzellik, gel buraya. Şunların güzelliklerine bak' dediği anlar, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.