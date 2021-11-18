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Bayburt'tan Dublin'e, ödüllü müzeler buluştu - Son Dakika

Bayburt'tan Dublin'e, ödüllü müzeler buluştu

18.11.2021 10:34

Bayburt'tan Dublin'e, ödüllü müzeler buluştu Dünya'nın en prestijli müze ödüllerini veren Avrupa Müze Forumu tarafından verilen Avrupa'da Yılın Müzesi 2021 yılı ödülünün sahibi Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, aynı ödülü 2020 yılında kazanan Dublin'deki "14 Henrietta Street" Müzesini...

Bayburt'tan Dublin'e, ödüllü müzeler buluştu

BAYBURT - Dünya'nın en prestijli müze ödüllerini veren Avrupa Müze Forumu tarafından verilen Avrupa'da Yılın Müzesi 2021 yılı ödülünün sahibi Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, aynı ödülü 2020 yılında kazanan Dublin'deki "14 Henrietta Street" Müzesini ziyaret etti. Silletto Trust tarafından verilen sanat eseri, Dublin'den yola çıkarak, sergilenmek üzere Bayburt'a geliyor.

Yılın müzesi ödülünü teslim alan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Furkan Yavuz; "2021 Yılı Avrupa'da Yılın Müzesi ödülünü 2022 yılında müzemizde sergilemek amacıyla teslim aldık. Aralık ayında müzemizdeki ödül köşesinde yerini alacak. Kültür zenginliğimizi ve derinliğimizi görünür kılmakta gösterdiğimiz başarılı çalışmalar nedeniyle bize verilen ödül, prosedür gereği 2022 yılında müzemizde sergilenecek, daha sonra bizden sonra ödülü kazanacak olan müzeye teslim edeceğiz. Kültür mirası kategorisinde daha önce ödül alan müzeler ve diğer kategorilerdeki ödüllü müzeler ile bir platform oluşturarak çalışmalar yapmak istiyoruz. Ödülün bizden önceki sahibi "14 Henrietta Street" müzesi başta olmak üzere yapacağımız işbirliği ile ülkemizi temsil etme kabiliyetimizi geliştirmek istiyoruz. Kendi köyümüze kurduğumuz müzemizin, Dünya'nın en prestijli ödülü ile taçlanmış olması, çok daha ileri çalışmalar yapma noktasında bize sorumluluk yüklüyor." dedi.

Mart 2022'de İstanbul'da iş, sanat ve medya dünyasının katılacağı bir tanıtım gecesi düzenleyeceklerini belirten Furkan Yavuz, Avrupa Müze Forumu yetkilileri ile EMYA ödüllü müze temsilcilerinin de davet edileceğini açıkladı. 14 Henrietta Street bu ziyaret aracılığı ile resmi daveti alan ilk müze oldu.

Yavuz, "Kadim Anadolu kültürünü tüm Dünyaya tanıtmak, unutulmaya yüz tutmuş güzelliklerimizi gençlerin dimağında canlı tutmak ve geleceğe taşımak istiyoruz. Kültür mirasımıza olan katkılarımız nedeniyle Avrupa'da Yılın Müzesi olduk. Bu ödül ile birlikte gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından gördüğümüz olağanüstü ilgi bizim heyecanımızı artırıyor ve doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Dünya çapındaki birçok müzeden aldığımız işbirliği tekliflerini sistematik bir yaklaşım ile değerlendiriyoruz. Bu kapsamda kurmak istediğimiz işbirliği platformunun çalışmalarını başlatıyoruz" diye konuştu.

2020 Avrupa'da Yılın Müzesi kazananı 14 Henrietta Street Müzesi Direktörü Emma Sexton - Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin kuruluş hikayesi ve amaçlarından etkilendiğini belirterek, "Bugün bu anlamlı ziyaret ve ödül devir teslimi ile birlikte, çok değerli davetler aldık. Anadolu'yu, Bayburt'u ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesini görmeyi heyecanla bekliyoruz. Bugün itibari ile çok yeni ve çok değerli bir arkadaşlık başladı. Her iki müzenin paylaştığı heyecan ve kendi bölgelerine olan tutku ile birlikte geçmiş hikayeleri geleceğe taşıma amacı birçok projeye ortak adım atmamızı sağlayacak." dedi.

Direktör Emma Sexton, 2022 yılında Türkiye'ye yapacakları ziyaretlerde Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin ev sahipliği yapacağı İstanbul'daki Gala gecesi ve Bayburt'taki Müzeler Zirvesini heyecanla beklediklerini belirtti.

Bayburt'tan Dublin'e, ödüllü müzeler buluştu
Bayburt'tan Dublin'e, ödüllü müzeler buluştu
Bayburt'tan Dublin'e, ödüllü müzeler buluştu
Bayburt'tan Dublin'e, ödüllü müzeler buluştu

Etnografya Müzesi, Kenan Yavuz, Bayburt, Müze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'tan Dublin'e, ödüllü müzeler buluştu - Son Dakika


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