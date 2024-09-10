Bayburt'tan Rize'ye Yaralı Kartal Teslim Edildi - Son Dakika
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Bayburt'tan Rize'ye Yaralı Kartal Teslim Edildi

Bayburt\'tan Rize\'ye Yaralı Kartal Teslim Edildi

Bayburt'tan Rize'ye gelen vatandaş, yol üzerinde bulduğu yaralı kartalı sağlığına kavuşması için ekiplere teslim etti. Kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

10.09.2024 14:13
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Bayburt'tan Rize'ye gelen vatandaş yol üzerinde bulduğu yaralı kartalı sağlığına kavuşması için ekiplere teslim etti.

Bayburt'tan Rize'ye doğru yola çıkan Mehmet Halim Ural, Erzurum'un İspir ilçesinden arabası ile seyir halinde iken bir kuş gördü. Aracından inen Ural, kuşun kartal olduğunu fark etti. Kartalın uçamadığını anlayan Ural, sağlığına kavuşturmak üzere yakalayarak arabasına koydu. Rize'ye gelen Ural, kartalı ilk önce veterinere götürdü fakat orada tedavisi yapılmayınca, yaralı kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

"Sağlığına kavuşunca tekrardan doğaya salacağız"

Kartalı yaralı bir şekilde bulduğunu ifade eden Mehmet Halim Ural, "Rize'ye doğru geliyordum. Erzurum'un İspir yolu üzerine yaralı bir şekilde buldum. Veterinere götürüp sağlığına kavuşturup inşallah doğaya salacağız. Korkmadım, ben de en az onun kadar cesurum. Bana hiçbir zarar vermedi. Elimden kurtulmak için mücadele ediyor. Sağlığına kavuşunca tekrardan doğaya salacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'tan Rize'ye Yaralı Kartal Teslim Edildi - Son Dakika

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