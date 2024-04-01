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Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele - Son Dakika
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Yerel

Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

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Bayburt-Trabzon arasında kardan yılın yaklaşık 5 ayı ulaşıma kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle 5 metreye kadar ulaşan kar kalınlığına sahip yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Derebaşı virajlarının da kar tabakasının erimesiyle birlikte ulaşıma açılması bekleniyor.

01.04.2024 08:56  Güncelleme: 08:58
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Bayburt- Trabzon arasında baharda karla mücadele

BAYBURT - Bayburt-Trabzon arasında kardan yılın yaklaşık 5 ayı ulaşıma kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi Konursu Şantiyesine bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında 5 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için 2 iş makinesiyle çalışmalarını yürütüyor.

Öte yandan Bayburt-Trabzon arasında aynı bölgede Soğanlı Dağı üzerinde bulunan ve dünyanın en zorlu yolları arasına gösterilen Derebaşı virajlarının ise ulaşıma yeniden açılması içinde kar tabakasının sıcak havanın etkisiyle erimesi bekleniyor.

Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele - Son Dakika

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