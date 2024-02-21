Bayburt\'un 106. Kurtuluş Kayak Kupası Heyecanı

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 106'ncı yıl etkinliklerinin 4'ncü gününde Kop Kayak Tesislerinde 21 Şubat Kurtuluş Kayak Kupası heyecanı vardı.
U12-U14-U16 ve U18 kategorilerinde büyük çekişme yaşandı. Kıyasıya geçen yarışmaların ardından U12 kategorisinde Berat Ali Bayram birinci, Enes Bayram ikinci ve Yunus Akbal üçüncü olurken U14 ve U16 kategorisinde erkeklerde Muhammet İkbal birinci, Ömer Efe Kaymakoğlu ikinci oldu. Kızlar kategorisinde ise birinciliği Büşra Bayram kazandı. U18 kategorisinde de Emre Durgut birinci, Mustafa Orhan ikinci ve Yunus Ağbal üçüncülüğe adını yazdırdı.
Ödül töreni öncesi açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yarışmalarda dereceye girenleri tebrik ederek, "Bundan yıllar önce, bugün 106'ncı yıl dönümünü kutladığımız Bayburt'un kurtuluş günü münasebetiyle yapılan bu kayak müsabakalarını aslında ecdadımızı anma adına yapılan bir çalışmanın başka bir ürünü olarak değerlendirmek lazım. 106 yıl önce bu dağlarda, bir kahramanlık destanı yazılmış. Mareşal Fevzi Çakmak'ın ifadesiyle 2'nci Plevne destanı yazılmış ve burada nice vatan evlatları toprağa düşmüşler, can vermişler, kan vermişler. Biz onları anma adına buradayız. Bayburt'un yiğit evlatları bugün burada, kayakta onları temsil ettiler. Her biri kendi hünerlerini sergilediler, biraz sonra kendilerine madalyalarını, yarın da nasip olursa tören esnasında büyük ödüllerini takdim edeceğiz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, değerli müdürümüze ve kıymetli ekibine bu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada dağ başında güvenliğimizi sağlayan silahlı kuvvetlerimizin, jandarmamızın değerli mensuplarını da saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney takdim etti.
Bayburt Belediyesi tarafından sporculara ve vatandaşlara sucuk ekmek ikramının da yapıldığı etkinliğe Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'un 106. Kurtuluş Kayak Kupası Heyecanı - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?