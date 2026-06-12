5 üniversitede orman kulübü kuruluyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan talimat doğrultusunda Bayburt Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 5 üniversitede orman kulüplerinin kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesinde orman kulüplerinin kurulması planlanıyor.
Kurulacak orman kulüpleriyle öğrencilerin orman sevgisi ve çevre bilinciyle gönüllülük faaliyetlerinde aktif rol alması hedefleniyor. Kulüpler aracılığıyla öğrencilerin ormancılık faaliyetlerini yakından tanıması ve doğanın korunmasına yönelik uygulamalara katkı sunması bekleniyor. - BAYBURT
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