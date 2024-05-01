Bayburt Valisi ve Belediye Başkanı KUDAKA toplantısına katıldı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, Erzurum'da gerçekleşen Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Yönetim Kurulunun 154'üncü toplantısına katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıda KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, ajans çalışmalarına ilişkin yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasıyla sona erdi.

Toplantıya Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Oktay Güven ve ajans uzmanları katıldı. - BAYBURT