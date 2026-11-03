Bayburtlu üreticiler buzağı ve oğlak desteklerine 1 Aralık'a kadar başvurabilecek - Son Dakika
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Bayburtlu üreticiler buzağı ve oğlak desteklerine 1 Aralık'a kadar başvurabilecek

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Bayburtlu üreticiler buzağı ve oğlak desteklerine 1 Aralık\'a kadar başvurabilecek
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, buzağı, malak, kuzu ve oğlak destek başvurularının 1 Aralık 2026'da sona ereceğini duyurdu. Birlik üyeleri başvuruyu birlikleri aracılığıyla, üye olmayanlar ise il veya ilçe tarım müdürlüklerine yapacak.

Hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemeleri için başvurular devam ediyor. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler başvurularını 1 Aralık 2026 tarihine kadar yapabilecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, birlik üyesi yetiştiricilerin başvurularını üyesi oldukları birlikler aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiriciler ise il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.

Üreticilerin ekonomik açıdan desteklenmesine katkı sunan destekleme programı başvuruları, 1 Aralık Salı günü mesai bitiminde sona erecek.

Kaynak: İHA
EkonomiBayburtGüncelAralıkTarımYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburtlu üreticiler buzağı ve oğlak desteklerine 1 Aralık'a kadar başvurabilecek - Son Dakika
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