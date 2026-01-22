Bayındır\'a ikinci itfaiye birimi kuruluyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde itfaiye hizmetlerini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayındır Belediyesi iş birliğinde, ilçenin batı bölgesine ikinci bir itfaiye biriminin kurulmasına karar verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve itfaiye dairesi şube müdürleri; Çırpı semtinde bulunan eski belediye binası ile Arıkbaşı Mahallesi'nde Bayındır Belediyesi'ne ait lojmanı yerinde inceledi. Yapılan teknik ve fiziki değerlendirmelerin ardından, ikinci itfaiye biriminin Arıkbaşı Mahallesi'ndeki belediyeye ait lojman alanına kurulmasına karar verildi. Bu kararın alınmasında itfaiye personelinin konaklamasının daha rahat sağlanabilmesi, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri uygun bir alanın bulunması ve ana otoyol ile otobana yakın konumda yer alması etkili oldu. Ayrıca kurulacak olan bu birim, Bayındır'ın batı tarafında bulunan 10'dan fazla mahallenin olası yangın ve acil durumlarına daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, ikinci itfaiye biriminin ilçeye önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Batı bölgemizdeki mahallelerimize daha hızlı ve etkin hizmet verecek bu yeni itfaiye biriminin Bayındır'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yeni itfaiye biriminin faaliyete geçmesiyle birlikte Bayındır genelinde acil müdahale kapasitesinin güçlenmesi ve yangınlara daha kısa sürede müdahale edilmesi hedefleniyor. - İZMİR