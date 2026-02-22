Bayındır\'da birlik ve dayanışma iftarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bayındır Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında protokol üyeleri ve vatandaşlar aynı sofrada buluştu.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu programda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının manevi atmosferinin samimi sohbetlerle bir kez daha hissedildiğini belirterek, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Sakarsu, birlik ve beraberlik içinde geçirilen Ramazan ayının ilçeye bereket getirmesini temenni etti.

İftar programına, Cemil Tugay'ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Ceren Türer Uykal, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner, siyasi partilerin temsilcileri ve ilçedeki oda başkanları katıldı.

Program, edilen duaların ardından sona erdi. Başkan Sakarsu, katılım sağlayan tüm protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür ederek, tüm hemşehrilerin Ramazan ayını tebrik etti. - İZMİR