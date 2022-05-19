Bayraklı Belediye Başkanı Sandal: Atatürk'ün Yaktığı Bağımsızlık Ateşi Sonsuza Kadar Sönmeyecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bayraklı'da coşku ile kutlandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi 103 yıldır sönmedi, sonsuza kadar sönmeyecek" dedi.

Bayraklı'daki 19 Mayıs kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törene, resmi kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin yöneticileri katıldı. Kutlama programı, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile sürdü.

PANDAMİ MUSİC KONSERİ

Bayraklı Belediyesi tarafından sahilde düzenlenen Pandami Music Konseri ile bayram coşkusu ikiye katlandı. Alanı dolduran gençler, 19 Mayıs'ı ve bağımsızlığı kutladı.

"BAĞIMSIZLIK ATEŞİ SÖNMEYECEK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi 103 yıldır sönmedi, sonsuza kadar sönmeyecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.