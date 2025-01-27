Bayraklı Belediyesi'nden Pazar Yerlerine Aydınlatma Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayraklı Belediyesi'nden Pazar Yerlerine Aydınlatma Yatırımı

Bayraklı Belediyesi\'nden Pazar Yerlerine Aydınlatma Yatırımı

Bayraklı Belediyesi, pazar yerlerinin güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla aydınlatma sistemlerini yenileme çalışmalarına başladı. Osmangazi, Çay ve Yamanlar mahallelerinde eski sistemler modern LED aydınlatma ile değiştirildi.

27.01.2025 14:03  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı Belediyesi, pazar yerlerini daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla ilçe genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda Başkan İrfan Önal'ın talimatıyla Osmangazi, Çay ve Yamanlar mahallelerinde bulunan pazar yerlerinin aydınlatma sistemleri yenilendi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha konforlu alışveriş deneyimi yaşaması ve güvenli kent oluşturulması amacıyla ilçedeki pazar yerlerinde bulunan aydınlatma sistemlerini yenilemeye başladı. Osmangazi, Çay ve Yamanlar mahallelerindeki pazar yerlerinde gerçekleştirilen çalışmalar, eskiyen ve yetersiz kalan aydınlatma sistemleri, enerji verimliliği yüksek modern LED aydınlatma sistemleriyle değiştirildi. Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde halk sağlığı ve huzuru için denetimlerini sürdürüyor. Aydınlatma yenileme çalışmalarının, Bayraklı'daki ihtiyaç olan diğer pazar yerlerinde de devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Seçim döneminde yapacağımızı söylediğimiz işlerden biriydi ve bugün bu sözümüzü de imkanlarımız dahilinde gerçekleştirmeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Semt pazarlarımız, hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için önemli buluşma noktaları. Bu nedenle, pazar yerlerimizi daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, Güvenlik, Belediye, Bayraklı, Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi'nden Pazar Yerlerine Aydınlatma Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 9 katlı otel inşaatında yangın İşçiler mahsur kaldı Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi'nden Pazar Yerlerine Aydınlatma Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.