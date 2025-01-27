Bayraklı Belediyesi\'nden Pazar Yerlerine Aydınlatma Yatırımı

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Bayraklı Belediyesi, pazar yerlerini daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla ilçe genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda Başkan İrfan Önal'ın talimatıyla Osmangazi, Çay ve Yamanlar mahallelerinde bulunan pazar yerlerinin aydınlatma sistemleri yenilendi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha konforlu alışveriş deneyimi yaşaması ve güvenli kent oluşturulması amacıyla ilçedeki pazar yerlerinde bulunan aydınlatma sistemlerini yenilemeye başladı. Osmangazi, Çay ve Yamanlar mahallelerindeki pazar yerlerinde gerçekleştirilen çalışmalar, eskiyen ve yetersiz kalan aydınlatma sistemleri, enerji verimliliği yüksek modern LED aydınlatma sistemleriyle değiştirildi. Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde halk sağlığı ve huzuru için denetimlerini sürdürüyor. Aydınlatma yenileme çalışmalarının, Bayraklı'daki ihtiyaç olan diğer pazar yerlerinde de devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Seçim döneminde yapacağımızı söylediğimiz işlerden biriydi ve bugün bu sözümüzü de imkanlarımız dahilinde gerçekleştirmeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Semt pazarlarımız, hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için önemli buluşma noktaları. Bu nedenle, pazar yerlerimizi daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. - İZMİR