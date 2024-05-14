Bayraklı\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Başladı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105'inci yılı, Bayraklı'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Liseli gençler arasında düzenlenen; basketbol, voleybol, tekvando ve badminton turnuvaları kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

Bayraklı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri başladı. Hafta boyunca sürecek spor müsabakaları ile şovlar, ilçe genelindeki liselerde ve spor salonlarında renkli görüntülere sahne olacak. Etkinlikler kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda liseler arası; basketbol, tekvando turnuvaları, badminton müsabakaları yapılacak. İlçe genelindeki liselerde ise genç yeteneklerin sahnede parlayacağı gösteriler ve şovlar izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Program çerçevesinde Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri arasında futbol turnuvası gerçekleşecek; freestyle basketbol, parkur, akrobasi ve break dans gösterileri sunulacak. Etkinlik programına belediyenin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da, "Binlerce gencimizi ve ailelerini 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında bir araya getiriyoruz. Hafta boyunca düzenlenecek spor aktiviteleri ve gösterilerle ilçe genelindeki gençlerimizle bir arada olacağız. 7'den 70'e herkesi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" dedi. - İZMİR