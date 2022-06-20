Bayraklı'da Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Bayraklı'da Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

20.06.2022 13:01
Bayraklı'da Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilçenin ihtiyaç duyulan mahallelerinde yol yenileme, kaldırım, kilit parke ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Program dahilinde tüm cadde ve sokakları gezerek sorunları yerinde tespit eden ekipler son olarak Yamanlar ve Fuat Edip Baksı mahallerinde asfalt serimi yaptı. Başkan Serdar Sandal, “Amacımız, yolları, kaldırımları, meydanı ve modern görünümüyle Bayraklı’yı daha yaşanabilir hale getirmek” dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilçenin ihtiyaç duyulan mahallelerinde yol yenileme, kaldırım, kilit parke ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Program dahilinde tüm cadde ve sokakları gezerek sorunları yerinde tespit eden ekipler son olarak Yamanlar ve Fuat Edip Baksı mahallerinde asfalt serimi yaptı. Başkan Serdar Sandal, "Amacımız, yolları, kaldırımları, meydanı ve modern görünümüyle Bayraklı'yı daha yaşanabilir hale getirmek" dedi.

Bayraklı'da ilçe genelinde başlatılan yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak, ilçenin her mahallesini karış karış gezen ekipler, yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit ediyor. Yol yenileme işlemleri önem sırasına göre programlanarak hızla tamamlanıyor. Çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Son olarak Yamanlar Mahallesi 7355 ve Fuat Edip Baksı Mahallesi 1639/1 sokaklarda asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için ilçe genelinde çalışmalarını da sürdürüyor.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için 24 mahallemizin tamamında ihtiyaç ne varsa imkanlarımız dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana başlattığımız yol yenileme çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyemizin İZBETON ekipleriyle birlikte tüm mahallelerimizde bozulan yollara asfalt döktük, kilit parke serdik kaldırım yaptık. Hangi mahallemizin ne sorunu varsa kalıcı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı'da Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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