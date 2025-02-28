Bayraklı'da vatandaşlar belediyenin iftar sofralarında buluşacak - Son Dakika
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Bayraklı'da vatandaşlar belediyenin iftar sofralarında buluşacak

Bayraklı\'da vatandaşlar belediyenin iftar sofralarında buluşacak

Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayında altı farklı noktada iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getirecek.

28.02.2025 12:43  Güncelleme: 12:47
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Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayında altı farklı noktada iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getirecek. Belirlenen günlerde kurulacak sofralarda yaklaşık 4 bin kişiye iftar menüsü ikram edilecek.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. İlçede altı farklı noktada kurulacak iftar sofralarında binlerce vatandaş dualar eşliğinde oruçlarını açacak. İftar sonrası cami önlerinde vatandaşlara çay ve lokum ikramında bulunulacak. Ayrıca Ramazan şenlikleri kapsamında 3 noktada da eğlenceler düzenlenecek. Sahne gösterileri, meddah, kanto, müzik dinletisi ve ikramlarla vatandaşlar Ramazan ayının güzelliklerini paylaşacak.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ramazan ayının bereketini ve dayanışmanın, kardeşliğin güzelliklerini vatandaşlarımızla birlikte yaşamanın heyecanını duyuyoruz. Bu mübarek ayda komşularımızla aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik ruhunu pekiştireceğiz. Ramazan'ın manevi atmosferini iftar sofralarımızda ve Ramazan şenliklerimizde yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bolluk, bereket, dayanışma ve paylaşmanın sembolü Ramazan ayının Bayraklımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

İftar programları yer ve tarih bilgileri şöyle: 4 Mart'ta Yamanlar Pazar Yeri, 7 Mart'ta Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı yanı, 14 Mart'ta Çay Mahallesi Pazar Yeri, 18 Mart'ta Şehit Ümit Boz Düğün Salonu, 19 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Gümüşpala Pazar Yeri, 24 Mart'ta ise Nafiz Gürman Pazar Yeri - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı'da vatandaşlar belediyenin iftar sofralarında buluşacak - Son Dakika

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