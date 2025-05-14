Bayraktar TB3 SİHA, Denizkurdu-II/2025'te Tarihi Görev Yaptı - Son Dakika
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Bayraktar TB3 SİHA, Denizkurdu-II/2025'te Tarihi Görev Yaptı

Bayraktar TB3 SİHA, Denizkurdu-II/2025\'te Tarihi Görev Yaptı

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nda Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU'dan ilk salvo kalkışını gerçekleştirdi.

14.05.2025 18:50
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DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın son gününde, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'lar, TCG ANADOLU'dan ilk kez salvo kalkış yaparak eş zamanlı MAM-L mühimmat atışı gerçekleştirdi. Denizaltı tespitinden gemi top atışlarına, geçit törenine kadar çok sayıda kritik senaryo başarıyla uygulandı.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde planlanan DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, Antalya açıklarında icra edilen son gün faaliyetleriyle tamamlandı. Tatbikatın bugünkü safhasında, Türk savunma sanayii açısından tarihi bir ana tanıklık edildi. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG ANADOLU'dan ilk kez çiftli (salvo) kalkış yaptı ve ardından eş zamanlı MAM-L mühimmatlı atış gerçekleştirdi.

Tatbikat senaryosu kapsamında deniz karakol uçağı tarafından düşman denizaltısını tespit etmek amacıyla sonar sistemi suya bırakıldı. Radar verileriyle tespit edilen denizaltı, vurulma riski nedeniyle yüzeye çıkmaya zorlandı. Böylece Denizaltı Savunma Harbi (DSH) senaryosu başarıyla uygulandı.

Denizaltının yüzeye çıkmasının ardından dört savaş gemisi, belirlenen kara hedeflerine 76 mm'lik toplarla atış gerçekleştirdi. Bu aşamayı AH-1W Süper Kobra tipi helikopterlerin Cirit füzesiyle yaptığı atışlar izledi. Ancak helikopter atışları hedef üzerinde başarı sağlayamadı. Sonrasında sahaya dahil olan TUSAŞ üretimi Aksungur SİHA, MAM-T mühimmatıyla kara hedefini hedef aldı. Daha büyük tahrip gücüne sahip MAM-T atışı, gerçek zamanlı komuta kontrol sistemleriyle desteklendi.

Bayraktar TB3, ilk kez çiftli kalkış yaptı

Tatbikatın ilerleyen safhasında hücumbotlar tarafından gemi top atış desteği sağlandı. Ardından iki adet Bayraktar TB3 SİHA, TCG ANADOLU'dan ilk kez eş zamanlı olarak havalanarak salvo kalkış gerçekleştirdi. 11 bin feet irtifaya ulaşan iki TB3, hedefe ardışık MAM-L mühimmat atışları yaptı. Bu faaliyet, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki insansız hava sistemlerinin uçak gemisi platformuyla entegre biçimde ilk operasyonel tatbikat uygulaması olarak kayda geçti.

Katlanabilir kanat yapısına sahip olan TB3 SİHA'ların, TCG ANADOLU'dan kısa sürede havalanma, yapay zeka destekli otomatik iniş ve salvo kalkış özellikleri, yerli savunma kabiliyetleri açısından dikkat çekti. TB3, gelecekte donanma kabiliyetlerinde çarpan etkisi sağlayacak bir unsur olarak görülüyor.

Tatbikatın son bölümünde amfibi unsurların karaya çıkarma senaryosu icra edildi. Gerçek zamanlı taktik veri bağlantısıyla yönetilen harekatın ardından denizde geçit töreni düzenlendi. Yaklaşık 50 gemi ve 12 deniz hava unsurunun katıldığı geçiş sırasında, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın telsiz hitabı yayınlandı. Askeri törenle birlikte tatbikatın uygulama safhası başarıyla sona erdi.

Etkinlikler boyunca sahayı izleyen 28 ülkeden 29 askeri ataşe ve ataşe yardımcısı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamda koordinasyon, harekat kabiliyeti ve yerli sistemlerin etkin kullanımı açısından ulaştığı seviyeyi yakından gözlemleme fırsatı buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraktar TB3 SİHA, Denizkurdu-II/2025'te Tarihi Görev Yaptı - Son Dakika

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