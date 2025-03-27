Bayram Alışverişi İçin Pazarlar Dolu

Ramazan Bayramı alışverişine çıkan vatandaşlar pazaryerlerine akın etti

Bayram alışverişi için vatandaşlar semt pazarlarını tercih ediyor

DENİZLİ - Denizli'de Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar bayramlık alışverişlerini tamamlamak için pazaryerlerine adeta akın etti. Yoğun kalabalığın gözlemlendiği pazaryerlerinde vatandaşlar hem hem gıda hem de giyim ihtiyaçlarını karşıladı.

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar, alışveriş için semt pazarlarına akın etti. Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde kurulan Çarşamba semt pazarı vatandaşların bayram öncesi en çok tercih ettiği yerlerden birisi oldu. Çarşamba pazarı kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenlerin oluşturduğu yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Semt pazarına gelen aileler çocukları için giyim alışverişi yaparken, diğer yandan da gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Çarşı ve pazaryerlerinde yoğunluğun bayramın Arefe gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

"Vatandaşlar bayram öncesi alışveriş için pazaryerlerine tercih ediyorlar"

Vatandaşların bayram alışverişi için pazaryerlerine tercih ettiklerini dile getiren Çarşamba pazarı esnaflarından Ali Urgun, "Bayram haftası olduğu için çok fazla kalabalık var. Vatandaşlar bayram öncesi alışveriş için pazaryerlerine tercih ediyorlar. Beklediğimiz kalabalık daha yok ama ilerleyen saatler ve günlerde beklediğimiz kalabalığın olacağını düşünüyoruz. Burada ayakkabı satıyoruz ve yoğun bir ilgi var. Vatandaşlar mağazalara gidip eşyalar alacağına, aynı benzer ürünleri pazaryerlerine gelip buradan alıyorlar. Pazaryerindeki ürünleri tercih ediyorlar" dedi.