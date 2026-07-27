Bayram Kurt için anma uçuşu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayram Kurt için anma uçuşu

Bayram Kurt için anma uçuşu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybeden Bayram Kurt anısına Kapıkaya'da anma uçuşu yapıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybeden 48 yaşındaki paraşüt pilotu Bayram Kurt için Samsun'un Bafra ilçesindeki Kapıkaya Uçuş Tepesi'nde anma uçuşu gerçekleştirildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde hayatını kaybeden yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt için anlamlı bir anma etkinliği düzenlendi. Antalya ve Alanya'dan Samsun'un Bafra ilçesindeki 650 metre rakımlı Kapıkaya Uçuş Tepesi'ne gelen paraşüt pilotları, arkadaşlarının anısını yaşatmak amacıyla gökyüzüne yükseldi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte pilotlar, Bayram Kurt'u unutmayacaklarını belirterek anısına uçuş gerçekleştirdi.

"Her zaman kalbimizdesin"

Rahmetli olan Bayram Kurt'un anısına Kapıkaya Uçuş Tepesinden atlayış gerçekleştiren Esengül Alpünal, "Kapıkaya Festivali'nde Bayram abimiz çok katılmak istiyordu. Maalesef o yok ama onu seven çok kıymetli dostları var. Şu anda paraşütler Bayram abimiz için havalanıyor. Gönül isterdi ki o da burada olsun. Ama her zaman kalbimizdesin. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Olayın geçmişi

Kaza, 18 Temmuz günü Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Tekke Yaylası mevkiinde düzenlenen 3. Geleneksel Oğuzlar Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkinliğe Antalya'dan katılan 48 yaşındaki Bayram Kurt, uçuş yapmak üzere 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndaki kalkış noktasına çıktı. Havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kalkış alanına yakın bölgede yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Kurt, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Havacılık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayram Kurt için anma uçuşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış 3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış
Arda Güler’den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 13:12:07. #7.13#
SON DAKİKA: Bayram Kurt için anma uçuşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.